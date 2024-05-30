Staffel 20Folge 30vom 30.05.2024
Der KräfteunterschiedJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 30: Der Kräfteunterschied
22 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
In Tsunades Traum wird Sasuke aufgrund seines Intellekts zum Leutnant der Konoha-Polizei ernannt. Dieser geht in seiner neuen Rolle auf und setzt neue Verfahrensweisen gegen Kriminelle durch, die aufgrund ihrer Brutalität jedoch das Volk beunruhigen.
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Naruto: Shippuden
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media