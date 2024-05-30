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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 30vom 30.05.2024
Der Kräfteunterschied

Der KräfteunterschiedJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 30: Der Kräfteunterschied

22 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12

In Tsunades Traum wird Sasuke aufgrund seines Intellekts zum Leutnant der Konoha-Polizei ernannt. Dieser geht in seiner neuen Rolle auf und setzt neue Verfahrensweisen gegen Kriminelle durch, die aufgrund ihrer Brutalität jedoch das Volk beunruhigen.

Weitere Folgen in Staffel 20

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