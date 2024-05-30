Staffel 20Folge 33vom 30.05.2024
ZusammenstoßJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 33: Zusammenstoß
22 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Neji übernimmt den Kampf gegen die zwei übriggebliebenen ANBU-Ne, sodass Naruto und die Anderen vordringen können. Diese stellen sich den Hindernissen in Orochimarus Turm. Auf einmal werden sie wieder von Kämpfern der ANBU-Ne attackiert.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media