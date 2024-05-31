Staffel 20Folge 42vom 31.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 42: Mondnacht
22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Shisui Uchihas Aufnahme in die ANBU-Einheit von Konoha endet tragisch. Danzo ließ den hochtalentierten Uchiha ermorden, da er nichts von dessen Lösungsansatz im Konflikt mit dem Uchiha-Clan wissen wollte. Shisui vermacht Itachi sein Sharingan.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media