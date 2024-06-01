Staffel 20Folge 45vom 01.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 45: Wahrheit
22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12
Itachi und Nagato greifen, kontrolliert vom Edo Tensei, Naruto und Killer Bee an. Itachi kann sich aufgrund des Kotoamatsukami von Shisui, welches er in Naruto aufbewahrt hat, vom Edo Tensei lösen. Von nun an kämpft er für Konohagakure.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media