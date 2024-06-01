Staffel 20Folge 46vom 01.06.2024
Der Anfang aller DingeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 46: Der Anfang aller Dinge
22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12
Der gefürchtete Madara Uchiha lässt sich vom Götterbaum alles Chakra der alliierten Ninjamächte einverleiben. Damit ist er auf einer Stufe mit dem Weisen der Sechs Pfade. Naruto und Sasuke wollen ihn aufhalten, was jedoch ganz unmöglich scheint.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media