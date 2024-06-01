Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 46vom 01.06.2024
Der Anfang aller Dinge

Der Anfang aller Dinge

Folge 46: Der Anfang aller Dinge

22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Der gefürchtete Madara Uchiha lässt sich vom Götterbaum alles Chakra der alliierten Ninjamächte einverleiben. Damit ist er auf einer Stufe mit dem Weisen der Sechs Pfade. Naruto und Sasuke wollen ihn aufhalten, was jedoch ganz unmöglich scheint.

Naruto

