Staffel 20Folge 50vom 02.06.2024
Die erste ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 50: Die erste Überraschung
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Naruto überrascht die Anwesenden eines Kampfes, als er eine spezielle Art von Jutsu einsetzt, um sich und Sasuke vor Kaguya zu retten. Diese verwechselt die beiden mit ihren Söhnen Hagoromo und Hamura, zu denen sie ein gestörtes Verhältnis pflegt.
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Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media