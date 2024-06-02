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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 50vom 02.06.2024
Die erste Überraschung

Die erste ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 50: Die erste Überraschung

22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12

Naruto überrascht die Anwesenden eines Kampfes, als er eine spezielle Art von Jutsu einsetzt, um sich und Sasuke vor Kaguya zu retten. Diese verwechselt die beiden mit ihren Söhnen Hagoromo und Hamura, zu denen sie ein gestörtes Verhältnis pflegt.

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