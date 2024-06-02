Staffel 20Folge 51vom 02.06.2024
NinshuJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 51: Ninshu
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Hagoromo erzählt den Hokage von der Entwicklung des Ninshuu, der grundlegenden Religion der Ninjutsu. Basierend auf dieser Geschichte begründet sie ihre Verfolgung von Naruto und Sasuke, diese seien Wiedergeburten ihrer Söhne.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media