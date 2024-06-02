Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

Staffel 20Folge 53vom 02.06.2024
Die Reise der Prüfung

Die Reise der PrüfungJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 53: Die Reise der Prüfung

22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12

Indra sieht sich gezwungen, Ashura für ein Verbrechen festzunehmen. Ihr Vater schickt die zwei Brüder daraufhin in eine jeweils andere vom Krieg zerrissene Region. Basierend auf ihrer Leistung entscheidet er sodann seinen rechtmäßigen Erben.

