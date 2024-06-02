Staffel 20Folge 53vom 02.06.2024
Die Reise der PrüfungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 53: Die Reise der Prüfung
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Indra sieht sich gezwungen, Ashura für ein Verbrechen festzunehmen. Ihr Vater schickt die zwei Brüder daraufhin in eine jeweils andere vom Krieg zerrissene Region. Basierend auf ihrer Leistung entscheidet er sodann seinen rechtmäßigen Erben.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media