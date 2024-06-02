Staffel 20Folge 54vom 02.06.2024
Ashuras Entschluss
Naruto: Shippuden
Folge 54: Ashuras Entschluss
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Gemeinsam mit Taizou und Kanna befindet sich Ashura in einem Dorf, das sich die Fruchtbarkeit des Shinju zunutze macht. Da dieses Verfahren jedoch tödlich ist, muss Ashura eine schwere Entscheidung treffen. Diese stellt ein moralisches Dilemma dar.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media