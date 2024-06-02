Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 54vom 02.06.2024
Ashuras Entschluss

22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12

Gemeinsam mit Taizou und Kanna befindet sich Ashura in einem Dorf, das sich die Fruchtbarkeit des Shinju zunutze macht. Da dieses Verfahren jedoch tödlich ist, muss Ashura eine schwere Entscheidung treffen. Diese stellt ein moralisches Dilemma dar.

