Staffel 20Folge 55vom 02.06.2024
Der Nachfolger
Naruto: Shippuden
Folge 55: Der Nachfolger
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Als sein Vater den rechtmäßigen Erben verkündet, ist Indra fassungslos und dreht durch. In Rage bringt er zwei seiner Anhänger um. Selbst die Erläuterung seines Vaters, warum er ihn nicht ausgewählt hat, stimmt den Jungen nicht ruhig.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media