Staffel 4Folge 16vom 21.01.2024
Folge 16: Ein besonderer Teil des Waldes
22 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Naruto, Sai und Sakura sind endlich bei Kakashi und den anderen angekommen. Die Freude ist groß, denn Kakuzu ist ein ernstzunehmender Gegner, der nicht leicht besiegbar ist. Shikamaru kämpft währenddessen allein gegen Hidan.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
