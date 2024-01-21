Staffel 4Folge 11vom 21.01.2024
Team Nummer zehnJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Team Nummer zehn
23 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Team Asuma trauert um den Toten, sind sich aber einig, dass die Mission beendet werden muss. Shikamaru redet mit seinem Vater, um das Erlebte verarbeiten zu können und bekommt eine Idee, wie der Feind besiegt werden kann.
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Naruto: Shippuden
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media