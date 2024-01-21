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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 15vom 21.01.2024
Shikamarus genialer Schachzug

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Naruto: Shippuden

Folge 15: Shikamarus genialer Schachzug

20 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12

Shikamaru schafft es, Hidan mit einer Kapsel, die ein paar Tropfen von Kakuzus Blut enthält, auszutricksen. Kakuzu setzt sich weiterhin erfolgreich gegen Kakashi und die anderen zur Wehr.

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