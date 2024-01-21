Staffel 4Folge 15vom 21.01.2024
Shikamarus genialer SchachzugJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Shikamarus genialer Schachzug
20 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Shikamaru schafft es, Hidan mit einer Kapsel, die ein paar Tropfen von Kakuzus Blut enthält, auszutricksen. Kakuzu setzt sich weiterhin erfolgreich gegen Kakashi und die anderen zur Wehr.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media