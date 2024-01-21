Staffel 4Folge 17vom 21.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 17: Windversteck: Rasen-Shuriken
21 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Pakkun führt Sai und Sakura zu Shikamaru und Hidan, während Naruto und Kakashi zurückbleiben, um gegen Kakuzu zu kämpfen. Shikamaru hat Hidan bereits besiegt, sodass die Verstärkung zu spät ankommt. Naruto will allein gegen Kakuzu kämpfen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media