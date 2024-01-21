Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 17vom 21.01.2024
Windversteck: Rasen-Shuriken

Windversteck: Rasen-ShurikenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 17: Windversteck: Rasen-Shuriken

21 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12

Pakkun führt Sai und Sakura zu Shikamaru und Hidan, während Naruto und Kakashi zurückbleiben, um gegen Kakuzu zu kämpfen. Shikamaru hat Hidan bereits besiegt, sodass die Verstärkung zu spät ankommt. Naruto will allein gegen Kakuzu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen