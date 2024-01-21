Staffel 4Folge 12vom 21.01.2024
Asumas VermächtnisJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Asumas Vermächtnis
22 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Kakashi reist mit Asumas Team, Team 10, um die Mitglieder von Akatsuki aufzuspüren. Tsunade gibt Naruto eine Frist von 24 Stunden, um die Chakra-Manipulation zu lernen, damit er als Verstärkung nachreisen darf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media