Staffel 4Folge 8vom 18.01.2024
Asumas letzter KampfJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Asumas letzter Kampf
21 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Asuma, Shikamaru, Kotetsu und Izumo stehen den Akatsuki-Mitgliedern Hidan und Kakuzu gegenüber. Verstärkung ist angefordert, jedoch noch nicht zu sehen. Shikamaru versucht eine Schwachstelle der Akatsuki-Mitglieder zu finden.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media