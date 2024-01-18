Staffel 4Folge 9vom 18.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Wertvolle Erinnerungen
22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Asuma wird von Hidan schwer verletzt und stirbt. Die anderen haben gegen Akatsuki keine Chance. Aoba und Raido treffen als Verstärkung ein, können Asuma jedoch nicht mehr retten. Alle trauern um den gefallenen Ninja.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
