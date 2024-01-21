Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 4 Folge 10 vom 21.01.2024
22 Min. Ab 12

Naruto arbeitet an der Perfektion seines Rasengans in der Chakra-Manipulation. Sakura macht sich Sorgen darum, ob Naruto das jemals gemeistert bekommt und wird daraufhin von Sai damit aufgezogen, dass sie sich zu sehr sorgt.

