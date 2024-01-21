Staffel 4Folge 14vom 21.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Der Herzdieb
22 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Shikamaru hat eine Idee, die Kakuzu von Hidan trennen könnte, um ihnen den Sieg zu sichern. Er fesselt Hidan mit einem Schatten und entfernt ihn damit von Kakuzu, während dieser gegen Kakashi und Choji kämpft.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media