Staffel 4Folge 13vom 21.01.2024
Folge 13: Nur 24 Stunden!
21 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12
Shikamaru und Choji kämpfen gegen Hidan und Kakuzu. Kakashi kommt den beiden zu Hilfe, da Kakuzu mit seinem Jutsu seine Körperteile zu Stahl machen kann und unbesiegbar scheint. Naruto trainiert noch immer die Chakra-Manipulation mit Yamato.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media