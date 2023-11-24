Staffel 8Folge 1vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 1: Düstere Neuigkeiten
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Akatsuki hat den Sechsschwänzigen versiegelt. Alle Augen sind auf Sasuke gerichtet, der den Achtschwänzigen fangen sollte. Team Taka wird den Erwartungen gerecht und Sasuke versucht, sich vor der Vernichtung Konohas, auszuruhen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media