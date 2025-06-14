Staffel 8Folge 7vom 14.06.2025
Die Kraft, zu glaubenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Die Kraft, zu glauben
21 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
Akatsukis Angriff auf Konoha ist in vollem Gange. Sakura ist in der Klinik beschäftigt. Shizune findet die Schwachstelle der Pains heraus und informiert Tsunade. Naruto ahnt nichts von der Bedrohung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media