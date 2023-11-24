Staffel 8Folge 9vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 9: Das Rätsel um Pain
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto macht sich Sorgen, dass Akatsuki Konoha angreift. Fuksasaku beruhigt ihn. Doch in Konoha marschieren Pain und seine Gestalten gegen die Ninjas. Keiner scheint sie stoppen zu können.
