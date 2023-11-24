Staffel 8Folge 8vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 8: Pain gegen Kakashi
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Kakashi kämpft gegen Pain und droht zu verlieren, als ein Team unter Chojis Vater zu Hilfe eilt. Sakura kümmert sich mit Hilfe von Katsuyu um die Verletzten in der Klinik. Kakashi informiert Tsunade über die Techniken, die Pain anwendet.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media