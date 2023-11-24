Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

Naruto Staffel 8 Folge 2 vom 24.11.2023
Folge dem Schatten deines Meisters

Naruto: Shippuden

Folge 2: Folge dem Schatten deines Meisters

23 Min. Folge vom 24.11.2023 Ab 12

Naruto kehrt nach Konoha zurück und erfährt etwas Schlimmes: Jiraiya ist im Kampf gestorben und hat Naruto eine verschlüsselte Botschaft hinterlassen. Naruto zieht sich in seiner Trauer zurück und erinnert sich an die tollen Momente mit Jiraiya.

