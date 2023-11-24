Staffel 8Folge 2vom 24.11.2023
Folge dem Schatten deines MeistersJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Folge dem Schatten deines Meisters
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto kehrt nach Konoha zurück und erfährt etwas Schlimmes: Jiraiya ist im Kampf gestorben und hat Naruto eine verschlüsselte Botschaft hinterlassen. Naruto zieht sich in seiner Trauer zurück und erinnert sich an die tollen Momente mit Jiraiya.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media