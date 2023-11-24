Staffel 8Folge 4vom 24.11.2023
Folge 4: Der Weg zum Jutsu der Weisen
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto trainiert, um die Jutsus der Weisen zu erlernen. Fukamatsu hilft ihm dabei und stellt fest, dass Naruto sehr geschickt ihm erlernen der Jutsus ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
