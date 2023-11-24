Staffel 6Folge 25vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 25: Kampf unter Brüdern
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Sasuke und Itachi kämpfen gegeneinander, während Zetsu beobachtet und kommentiert. Itachi droht, Sasukes Augen zu stehlen, doch Sasuke kann das Blatt wenden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media