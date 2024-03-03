Staffel 4Folge 20vom 03.03.2024
Naruto
Folge 20: Das Doppelte Guychen
23 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Zwei Ganoven verkleiden sich als Guy und Lee, um die Geheimnisse des Dorfes auszuspionieren. Die Bewohner von Konoha durchschauen den Trick sehr schnell, außer Naruto, der die beiden unbedingt zum "Training" begleiten will.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media