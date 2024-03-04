Staffel 4Folge 22vom 04.03.2024
Naruto
Folge 22: Erste Erkenntnis, totale Verwirrung
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Neji ist sich sicher, dass in der Rüstung des Geistes ein verkleideter Mensch steckt. Allerdings ist besagte Rüstung auch nach der zweiten Begegnung leer. Die Shinobi haben einen Verdacht, wer hinter dem Spuk stecken könnte.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
