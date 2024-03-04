Staffel 4Folge 26vom 04.03.2024
Naruto
Folge 26: Der Flug der Graureiher
23 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Naruto versucht, Toki mit Hilfe von Schattendoppelgängern aus den Händen der Entführer zu befreien. Im Laufe des Kampfes fällt er in den See und sieht den Geist von Sagi. Gerade als die Situation hoffnungslos erscheint, bekommt er Hilfe.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media