Richterin Barbara Salesch
Folge 1858: Ich kann nicht mehr
44 Min.Ab 12
Frank hat ein Problem damit, dass seine Lebensgefährtin Maren bis zu 15 Mal am Tag mit ihm schlafen will. Hat er sie mit dem Fahrrad gegen eine Mauer gestoßen und schwer verletzt, um sich eine Auszeit zu verschaffen? Oder steckt Marens Angestellter, der ebenfalls sexsüchtige Hendrik, dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1