Die Hexen von Oer-ErkenschwieckJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1866: Die Hexen von Oer-Erkenschwieck
44 Min.Ab 12
Der sonst so biedere Horst wird beschuldigt, in seinem Thermalbad eine zügellose Swingerparty veranstaltet und sich anschließend geweigert zu haben, der geschäftstüchtigen Prostituierten Betty ihren Lohn zu zahlen. Er bestreitet jedoch, solch eine Party überhaupt veranstaltet zu haben und gibt an, Betty noch nie im Leben gesehen zu haben.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1