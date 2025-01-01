Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Hexen von Oer-Erkenschwieck

SAT.1Staffel 11Folge 1866
Die Hexen von Oer-Erkenschwieck

Richterin Barbara Salesch

Folge 1866: Die Hexen von Oer-Erkenschwieck

44 Min.Ab 12

Der sonst so biedere Horst wird beschuldigt, in seinem Thermalbad eine zügellose Swingerparty veranstaltet und sich anschließend geweigert zu haben, der geschäftstüchtigen Prostituierten Betty ihren Lohn zu zahlen. Er bestreitet jedoch, solch eine Party überhaupt veranstaltet zu haben und gibt an, Betty noch nie im Leben gesehen zu haben.

