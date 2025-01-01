Richterin Barbara Salesch
Folge 1869: Von der Stange
44 Min.Ab 12
Ursula will ihre Ehe unter allen Umständen retten und sieht einen erotischen Stangentanzkurs als ihre letzte Chance, um in ihrem trägen Ehemann Günther doch noch einmal das verloren geglaubte Feuer der Leidenschaft zu entfachen. Doch nachdem die Tanzlehrerin Jeannette ein peinliches Video von der üppigen Ursula an der Stange im Internet veröffentlicht hat, werden ihr hinterrücks beide Knöchel gebrochen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1