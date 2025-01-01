Richterin Barbara Salesch
Folge 1863: Das falsche Muttersöhnchen
44 Min.Ab 12
Monika stört es sehr, dass ihr 31-jähriger Sohn Jonas als "ewiger Student" immer noch zu Hause wohnt, aber als sie erfährt, dass er ihr Geld nicht für sein Studium, sondern für Pornos und Prostituierte verschleudert, rastet sie völlig aus. Hat sie ihn deshalb in die Baugrube neben dem Bordell gestoßen, in dem sie ihn kurz vorher in flagranti erwischt hatte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1