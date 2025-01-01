Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1864
44 Min.Ab 12

Seit Monaten lebt Beate in einem Kofferschließfach im Bahnhof. Schuld an dieser erbärmlichen Wohnsituation ist ihr Ex-Mann Jörg, der seiner neuen Partnerin Anna sein gesamtes Vermögen überschrieben hat, damit er Beate keinen Unterhalt zahlen muss. Hat Beate der gutsituierten Anna aus Wut und Geldnot auf der Bahnhofstoilette einen vollen Windeleimer über den Kopf gestülpt und ihr anschließend den Verlobungsring im Wert von 10.000 Euro gestohlen?

