Richterin Barbara Salesch
Folge 1870: Harte Schulung
44 Min.Ab 12
Der Teamleiter Guido wird gefesselt und mit einem mit Sekundenkleber festgeklebten Headset auf dem Kopf im Büro seines Call-Centers gefunden. Hat sich tatsächlich die hoch verschuldete Charlotte dafür gerächt, dass ihr Chef sie erst als faule Arbeitsverweigerin beschimpft, sie sexuell belästigt und dann hochkant aus dem Call-Center geschmissen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1