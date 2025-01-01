Richterin Barbara Salesch
Folge 1865: Nonne in Not
44 Min.Ab 12
Mit voller Wucht soll die 35-jährige Ordensschwester Karin dem Bordellbetreiber Gregor die scharfe Spitze einer Gartenfackel ins Herz gerammt haben - der schwergewichtige Mann war auf der Stelle tot. Wollte sie verhindern, dass Gregor seine Freundin Elena weiterhin schlägt? Und woher stammt das Foto aus Karins Vergangenheit, das sie in sexy Kleidung in einem Bordell zeigt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
