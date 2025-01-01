Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Fett über Bord

SAT.1Staffel 11Folge 1867
Fett über Bord

Fett über BordJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1867: Fett über Bord

44 Min.Ab 12

Als die 17-jährige Sandra Schmoll schwer misshandelt von einem Segeltörn zurückkehrt, fällt der Verdacht sofort auf den Ex-Bundeswehrsoldaten Gerd Richter. Hat er das stark übergewichtige Mädchen auf seinem "Slimboat" gedemütigt und grün und blau geschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen