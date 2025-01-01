Richterin Barbara Salesch
Folge 1860: Alles für die Zukunft
44 Min.Ab 12
Als der Supermarktfilialleiter Herbert Otte ihr fristlos kündigt, soll die 17-jährige Jenny ihn von einer Leiter gestoßen haben. Der Mann hatte in ihrem Spind einen gestohlenen Laptop gefunden, aber das Mädchen schwört, dass es seine Lehrstelle niemals aufs Spiel setzen würde ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1