Richterin Barbara Salesch
Folge 1871: Schwarz oder weiß?
44 Min.Ab 12
Ingrid versteht die Welt nicht mehr: Nach fast 17 Jahren zieht ihr Adoptivsohn Luan von einem Tag auf den anderen zu seiner leiblichen Mutter Yasmin - und das, obwohl er bis dahin keinen Kontakt zu ihr hatte. Als Ingrid dann auch noch einen Einbrecher in ihrem Haus erwischt, ist sie sicher, dass Yasmin Luan zu dem Diebstahl angestiftet hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1