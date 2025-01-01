Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

10 Welpen & 1 Tochter

SAT.1Staffel 11Folge 1862
Folge 1862: 10 Welpen & 1 Tochter

44 Min.Ab 12

Angetrieben vom Hass auf Rainer, den Lebensgefährten ihrer Mutter Astrid, soll die 16-jährige Julia ihren Frust an seinen Hunden abgelassen haben. Sie wird beschuldigt, die Hündin mit Betäubungsmittel zu Tode gespritzt und die zehn Welpen rasiert zu haben.

