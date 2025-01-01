Richterin Barbara Salesch
Folge 1862: 10 Welpen & 1 Tochter
44 Min.Ab 12
Angetrieben vom Hass auf Rainer, den Lebensgefährten ihrer Mutter Astrid, soll die 16-jährige Julia ihren Frust an seinen Hunden abgelassen haben. Sie wird beschuldigt, die Hündin mit Betäubungsmittel zu Tode gespritzt und die zehn Welpen rasiert zu haben.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1