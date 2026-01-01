Richterin Barbara Salesch
Folge 1875: Blutige Braut
44 Min.Ab 12
Blutverschmiert und völlig verstört wird Luisa im Wald gefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie ihren Mann Sebastian noch am Hochzeitstag in den Keller gesperrt und kurze Zeit später ermordet hat. Wollte sich Sebastian tatsächlich direkt wieder von ihr scheiden lassen? Schließlich hatte er dem Dienstmädchen Marie eine gemeinsame Zukunft versprochen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1