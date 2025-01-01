Richterin Barbara Salesch
Folge 1859: Indianerehrenwort
44 Min.Ab 12
Als Tristan mit einer Amnesie im Krankenhaus aufwacht, trifft ihn der Schlag: Er weiß nicht mal seinen Namen und gleich zwei Frauen behaupten, mit ihm verlobt zu sein. Welche von beiden hat den unbeliebten Chef einer Werbeagentur niedergeschlagen und beinahe in der Badewanne ertränkt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1