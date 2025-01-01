Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1859
44 Min.Ab 12

Als Tristan mit einer Amnesie im Krankenhaus aufwacht, trifft ihn der Schlag: Er weiß nicht mal seinen Namen und gleich zwei Frauen behaupten, mit ihm verlobt zu sein. Welche von beiden hat den unbeliebten Chef einer Werbeagentur niedergeschlagen und beinahe in der Badewanne ertränkt?

