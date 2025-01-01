Richterin Barbara Salesch
Folge 1873: Daumen hoch
44 Min.Ab 12
Die Metzgerin Rosi wird völlig verstört nach Feierabend mit einer blutenden Wunde an der rechten Hand gefunden - ihr Daumen ist ab. Hat sich Rosi absichtlich mit der Aufschnittmaschine den Finger abgesägt, um die Versicherungssumme ihrer privaten Unfallversicherung in Höhe von 20.000 Euro zu bekommen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1