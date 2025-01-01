Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1877
44 Min.Ab 12

Schuhcreme auf der Fußmatte, lautes Stöhnen im Obergeschoss und Schnecken in den Balkonpflänzchen - zwischen Elvira und Teresa gibt es ständig neuen Stoff für ihren ausgewachsenen Nachbarschaftsstreit. Eskalierte die Situation derart, dass Teresa eine Bombe in Elviras Kiosk hochgehen lassen wollte, um die Kasse auszurauben?

