SAT.1Staffel 11Folge 1878
Folge 1878: Ich vergebe dir

44 Min.Ab 12

Weil sich Norbert im Beichtstuhl versteckt, erfährt er von seiner Frau Anke, dass sie mit seinem Krankenpfleger eine Affäre hatte, während er im Koma lag. Obwohl er ihr kurz darauf versichert, dass er ihr verziehen hat, wird Anke wenig später im naheliegenden Park bewusstlos und mit einem Aschenkreuz beschmiert gefunden ...

SAT.1
