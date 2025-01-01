Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Alle lieben Eddy

SAT.1Staffel 11Folge 1881
Alle lieben Eddy

Alle lieben EddyJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1881: Alle lieben Eddy

44 Min.Ab 12

Die in Spanien lebende Rebecca steigt bei einem Deutschlandbesuch mit Eddy, dem Ehemann ihrer ehemals besten Freundin Carla, ins Bett. Als diese die beiden nachts in flagranti in ihrem Ehebett erwischt, scheucht sie das Liebespaar nackt aus dem Haus. Am nächsten Tag liegt Carla mit schwersten Verbrennungen in ihrem Wohnzimmerkamin ...

