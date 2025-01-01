Richterin Barbara Salesch
Folge 1881: Alle lieben Eddy
44 Min.Ab 12
Die in Spanien lebende Rebecca steigt bei einem Deutschlandbesuch mit Eddy, dem Ehemann ihrer ehemals besten Freundin Carla, ins Bett. Als diese die beiden nachts in flagranti in ihrem Ehebett erwischt, scheucht sie das Liebespaar nackt aus dem Haus. Am nächsten Tag liegt Carla mit schwersten Verbrennungen in ihrem Wohnzimmerkamin ...
