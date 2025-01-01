Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Pärchen Panzerknacker

SAT.1Staffel 11Folge 1882
Pärchen Panzerknacker

Pärchen PanzerknackerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1882: Pärchen Panzerknacker

44 Min.Ab 12

Kaum hat neben Juwelier Herbert das vorbestrafte Gangsterpärchen Conny und Veit die Nachbarsvilla bezogen, wird auch schon Herberts Tresor leer geräumt. Für ihn ist sonnenklar: einmal kriminell, immer kriminell - die neuen Nachbarn müssen zurück ins Kittchen! Aber was bedeutet die "Haben Haben Haben"-Graffiti-Schmiererei an der Wohnzimmerwand?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen