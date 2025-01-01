Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wer ist die Mutter von Juna?

SAT.1Staffel 11Folge 1883
Wer ist die Mutter von Juna?

Richterin Barbara Salesch

Folge 1883: Wer ist die Mutter von Juna?

44 Min.Ab 12

Eine Stunde nach ihrer Geburt verschwindet die kleine Juna aus der Neugeborenenstation einer Klinik. 30 Stunden lang schwebt Mutter Evelyn in Angst, bis der Säugling in einer Babyklappe wieder auftaucht. Hat tatsächlich Evelyns Tochter Christina das Kind entführt? Eigentlich sollte die 51-Jährige nämlich nur als Leihmutter das Baby austragen. Doch wider Erwarten entwickelte sie Gefühle für das ungeborene Kind. Seitdem herrscht ein erbitterter Kampf um Juna ...

