Wer ist die Mutter von Juna?Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1883: Wer ist die Mutter von Juna?
44 Min.Ab 12
Eine Stunde nach ihrer Geburt verschwindet die kleine Juna aus der Neugeborenenstation einer Klinik. 30 Stunden lang schwebt Mutter Evelyn in Angst, bis der Säugling in einer Babyklappe wieder auftaucht. Hat tatsächlich Evelyns Tochter Christina das Kind entführt? Eigentlich sollte die 51-Jährige nämlich nur als Leihmutter das Baby austragen. Doch wider Erwarten entwickelte sie Gefühle für das ungeborene Kind. Seitdem herrscht ein erbitterter Kampf um Juna ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1