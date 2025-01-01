Richterin Barbara Salesch
Folge 1885: Die Mietnomaden
44 Min.Ab 12
Abgerissene Tapeten, zertrümmerte Möbel, Gestank nach Urin und Müll - so finden Jorgo und Nele ihr liebevoll saniertes Häuschen nach dem überstürzten Auszug ihrer Mieter vor. Haben Cindy und Manfred tatsächlich einen Sachschaden von 60.000 Euro verursacht und sich so für die durchgesetzte Räumungsklage gerächt?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1