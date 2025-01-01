Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1885
44 Min.Ab 12

Abgerissene Tapeten, zertrümmerte Möbel, Gestank nach Urin und Müll - so finden Jorgo und Nele ihr liebevoll saniertes Häuschen nach dem überstürzten Auszug ihrer Mieter vor. Haben Cindy und Manfred tatsächlich einen Sachschaden von 60.000 Euro verursacht und sich so für die durchgesetzte Räumungsklage gerächt?

SAT.1
